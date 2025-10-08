В Лаосе покажут российский фильм «Любовь Советского Союза»

В Лаосе пройдет показ российского фильма «Любовь Советского Союза».





Показ запланирован на 10 октября и организован Роскино при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Major Platinum Cineplex во Вьентьяне.





«Весной 2023 года в столице Лаоса впервые прошел Russian Film Festival — Дни российского кино... При полном аншлаге были показаны пять фильмов, но особенно тепло местные жители приняли семейную приключенческую картину "Пальма". В 2024 году в Лаосе также прошел специальный показ российских фильмов», — рассказали организаторы.





Ленту «Любовь Советского Союза» сняли режиссеры Никита Высоцкий, Дмитрий Иосифов и Илья Лебедев. В фильме задействованы звезды российского кино.









