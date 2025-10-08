Театральный фестиваль «Южная сцена» стартует в Нальчике

В Нальчике стартует международный театральный фестиваль «Южная сцена», объединяющий коллективы Северного Кавказа и Закавказья.



Как сообщили в Министерстве культуры КБР, зрители увидят постановки как по произведениям русской и мировой классики, так и национальных драматургов.





«Международный театральный фестиваль "Южная сцена" пройдет в Нальчике с 13 по 18 октября. В программе — спектакли театральных коллективов из Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Чечни, Южной Осетии и Кабардино-Балкарии», — сообщили в ведомстве.





В афише фестиваля — «Ханума» Цагарели в исполнении ингушского театра им. И. Базоркина, «Кровавая свадьба» Лорки от чеченской труппы и «Мизантроп» Мольера от актеров из Южной Осетии. Абхазские артисты привезут «Горсть земли» Шинкубы, а Дагестан будет представлен спектаклем Лакского государственного музыкально-драматического театра.





Кроме того, свои новые работы покажут и театры Кабардино-Балкарии: кабардинский театр им. А. Шогенцукова — «Вишневый сад» Чехова, а балкарский — им. К. Кулиева — «Мещан» Горького. В рамках фестиваля также запланированы круглые столы и мастер-классы по актерскому мастерству.





Фото: Pixabay