Финальные концерты «Русской фортепианной школы» пройдут 8 октября

08.10.2025
Большой зал Московской консерватории 8 и 9 октября примет заключительные концерты второго сезона проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее».
Согласно программе, 8 октября в первом отделении выступят Василисса Третьякова, Максим Милославский и Владимир Родин.
Во втором отделении выступят лауреат Конкурса имени Ферруччо Бузони в Больцано Владимир Петров и Филипп Копачевский. Прозвучат сочинения Ференца Листа, Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Сергея Рахманинова.
9 октября с концертной программой выйдут Олеся Турсунова, Владимир Карякин и Аксинья Потемкина. На сцену также выйдут лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин, Даниил Харитонов и Илья Папоян.
Проект, проводимый второй год подряд, направлен на поддержку молодых пианистов.
Фото: Freepik