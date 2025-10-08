Финальные концерты «Русской фортепианной школы» пройдут 8 октября

Большой зал Московской консерватории 8 и 9 октября примет заключительные концерты второго сезона проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее».





Согласно программе, 8 октября в первом отделении выступят Василисса Третьякова, Максим Милославский и Владимир Родин.



Во втором отделении выступят лауреат Конкурса имени Ферруччо Бузони в Больцано Владимир Петров и Филипп Копачевский. Прозвучат сочинения Ференца Листа, Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Сергея Рахманинова.





9 октября с концертной программой выйдут Олеся Турсунова, Владимир Карякин и Аксинья Потемкина. На сцену также выйдут лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин, Даниил Харитонов и Илья Папоян.





Проект, проводимый второй год подряд, направлен на поддержку молодых пианистов.





Фото: Freepik