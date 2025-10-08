В музее Суворова создадут кинотеатр под открытым небом

В музее-усадьбе Александра Суворова в новгородском селе Кончанское Боровичского округа может появиться кинотеатр под открытым небом.





Об этом сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, передает ТАСС.





Сергей Брюн сообщил, что планы по обновлению усадьбы-филиала включают и создание такого кинопространства.





«У нас есть договоренность, чтобы и экспозиции усадьбы были обновлены, чтобы был поставлен изящный кинотеатр под открытым небом. Чтобы и ленты, связанные с Суворовым, там можно было показывать, и концерты проводит, изящные, аккуратненькие, не ломающие ансамбль. Чтобы Кончанское для всей России было тем местом, куда ты хочешь приходить», — рассказал Брюн.





Руководитель отметил, что это проекты, которые планируется реализовать в музее-усадьбе — филиале Новгородского музея-заповедника в ближайшие два года. Глава музея также добавил, что при поддержке меценатов был восстановлен уникальный облик усадебного комплекса, что способствовало резкому росту интереса туристов. По его словам, за последний год число посетителей музея-усадьбы увеличилось на 60%.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС







