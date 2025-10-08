На программы «Семья» и «Молодежь и дети» выделят 179,4 млрд руб

В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы заложено значительное финансирование для реализации программ Минкультуры России.



Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, «на мероприятия Минкультуры России по нацпроектам „Семья“ и „Молодежь и дети“ предусмотрено 179,4 млрд рублей».





Помимо этого, объем средств на госпрограмму «Развитие культуры» будет ежегодно увеличиваться: с 279,7 млрд рублей в 2026 году до 310,1 млрд в 2028. Министр также отметила, что на смену нацпроекту «Культура» пришел новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».





Важным направлением работы ведомства остается адресная поддержка.



«Особое внимание уделяем поддержке Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также участников специальной военной операции и членов их семей», — подчеркнула Любимова.



Одним из ключевых нововведений для многодетных семей стала возможность бесплатного посещения музеев по всей стране.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova