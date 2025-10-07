Образован Совет при президенте РФ по культуре

Владимир Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре.





Глава государства подписал соответствующий указ. Как сообщается в документе, решение принято «в целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры».





Новый совещательный орган будет координировать работу по ключевым направлениям культурной политики и обеспечивать взаимодействие президента с профессиональным сообществом.





Фото: пресс-служба Кремля