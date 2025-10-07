Образован Совет при президенте РФ по культуре

В программе — детское кино и анимация.
Награда будет ежегодно присуждаться за произведения и проекты, адресованные детям и молодежи.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Церемония открытия запланирована на 11 октября 2025 года.
Мероприятие пройдет 28 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Концерт состоится 9 октября в Махачкале в Большом зале Русского драматического театра им. М. Горьког...
Во вторник, 7 октября, труппа представит первый спектакль в рамках XXVII Международного фестиваля му...
Продюсеры ленты Жанна Тедеева-Калинина и Александра Воронкова были удостоены награды в номинации «Лу...
Постановки будут перенесены со сцены Театра на Малой Ордынке в Московский академический театр сатиры...
Кинематографистов обеспечат площадками, материально-технической базой и системой частичного возмещен...
Экспозиция будет работать в Мультимедийном пространстве «Большая Страна» с 9 октября по 30 ноября.
Пионер экспериментального кино прославился своими новаторскими работами и смелыми творческими метода...
Инициатива установки монумента исходила от Союза театральных деятелей и БДТ, а организатором выступи...
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
По итогам всероссийского голосования в проекте «Малая Родина Первых» город Гагарин Смоленской област...
Соответствующий принцип был закреплен после передачи студии в собственность города.
Мероприятие было посвящено юбилею Сергея Есенина — 3 октября исполнилось 130 лет со дня рождения поэ...
Дар поступил от Никиты Ладыженского и Ирины Коровиной — внуков генерала и художника-любителя Гавриил...
Джилли Купер известна по ее бестселлерам 1980-х «Соперники» и «Всадники».
