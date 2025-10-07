Образован Совет при президенте РФ по культуре

07.10.2025

Образован Совет при президенте РФ по культуре
Владимир Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре.

Глава государства подписал соответствующий указ. Как сообщается в документе, решение принято «в целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры».

Новый совещательный орган будет координировать работу по ключевым направлениям культурной политики и обеспечивать взаимодействие президента с профессиональным сообществом.

Фото: пресс-служба Кремля