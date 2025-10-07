В Таиланде стартовали гастроли Самарского театра оперы и балета

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича («Шостакович Опера Балет») 7 октября даст первый спектакль в рамках XXVII Международного фестиваля музыки и танца в Бангкоке.





С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center коллектив под руководством художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова представит четыре свои знаковые постановки: оперы «Флория Тоска» и «Аида», балет-притчу «Три маски короля» и балет-феерию «Щелкунчик», рассказали в пресс-службе театра.





Особенным событием станет благотворительный прием для нуждающихся королевы Таиланда 12 октября. В этот вечер гостям в качестве подарка покажут первый акт балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке самарского театра.





Это не первый визит театра на данный фестиваль: в 2015 году он уже принимал в нем участие, представив оперы «Князь Игорь» и «Флория Тоска», а также гала-концерт.





«Добро пожаловать, спасибо, что приехали в Бангкок! Кто-то из вас уже был здесь раньше, но люди, которые придут на наши спектакли, это уже другая аудитория, за 10 лет она поменялась. Хедлайнером 27-го фестиваля являются спектакли „Флория Тоска“ и „Аида“. И это правда. Наши зрители ждут их с нетерпением. Я желаю вам счастливого пребывания в Бангкоке и прекрасного выступления», — обратился к коллективу президент фестиваля Джаспал Сингх Уберой.



