Выставка «Герои Большой Страны» откроется в Москве

07.10.2025
В Москве 9 октября откроется масштабная выставка «Герои Большой Страны», посвященная памяти о Великой Победе.
Экспозиция будет работать в Мультимедийном пространстве «Большая Страна» по 30 ноября.
Проект объединил в себе живопись, историю, кино и память поколений. Гости увидят работы 20 художников из 19 регионов России. Каждый портрет — это не просто художественное полотно, а живая история героя войны, воплощенная с благодарностью и уважением от современных мастеров. Выставка позволяет по-новому осмыслить силу духа и значимость Победы, 80-летие которой отмечается в 2025 году, рассказали организаторы.
«Проект стал мостом между поколениями. Это не просто выставка — это способ сохранить и передать память. Через образы, кино и диалог разных регионов России мы создаем единое пространство сопереживания и благодарности», — отметила руководитель пространства Мария Айзина.
Одной из центральных тем экспозиции стал мультимедийный рассказ о Курильской десантной операции — последнем сражении Второй мировой войны. Этот раздел подготовлен при поддержке правительства Камчатского края и напоминает о том, что Победа ковалась в каждом уголке страны.
Выставка дополнена ежедневными кинопоказами. В программе — художественные фильмы «Сестренка» и «А зори здесь тихие...».
Фото предоставлено организатором