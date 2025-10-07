Выставка «Герои Большой Страны» откроется в Москве

В Москве 9 октября откроется масштабная выставка «Герои Большой Страны», посвященная памяти о Великой Победе.



Экспозиция будет работать в Мультимедийном пространстве «Большая Страна» по 30 ноября.





Проект объединил в себе живопись, историю, кино и память поколений. Гости увидят работы 20 художников из 19 регионов России. Каждый портрет — это не просто художественное полотно, а живая история героя войны, воплощенная с благодарностью и уважением от современных мастеров. Выставка позволяет по-новому осмыслить силу духа и значимость Победы, 80-летие которой отмечается в 2025 году, рассказали организаторы.





«Проект стал мостом между поколениями. Это не просто выставка — это способ сохранить и передать память. Через образы, кино и диалог разных регионов России мы создаем единое пространство сопереживания и благодарности», — отметила руководитель пространства Мария Айзина.