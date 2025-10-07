В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался авангардный режиссер Кен Джейкобс

На 93-м году жизни скончался легендарный авангардный кинорежиссер Кен Джейкобс.





Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына кинематографиста, Азазеля Джейкобса, причиной смерти стала почечная недостаточность.





Джейкобс, пионер экспериментального кино, прославился своими новаторскими работами и смелыми творческими методами. Его культовые фильмы, такие как масштабный коллаж «Звезда, насмерть усыпанная блестками» (2004), собиравшийся почти полвека, знаковый для структурного кино «Том Том сын дудочника» (1969) и влиятельный «Кобра-Блондинка» — оказали огромное влияние на развитие независимого кинематографа.





Уроженец Бруклина, Джейкобс открыл для себя экспериментальное кино в Музее современного искусства. Позднее он брал уроки у известного художника-абстракциониста Ханса Хофманна.





В 1966 году Джейкобс вместе с супругой, художницей Флоренс Джейкобс, и другими единомышленниками основал знаменитую «Мастерскую тысячелетия». Карьера Джейкобса также была тесно связана с преподаванием. Начиная с 1969 года он работал в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне, где вместе с коллегой Ларри Готтаймом создал первый в системе SUNY факультет кинематографии, специализирующийся на изучении и производстве авангардного кино. Впоследствии он получил звание почетного профессора.





Его последней работой, вышедшей в 2022 году, стал полнометражный фильм «XCXHXEXRXRXIXEXSX». Эта лента продолжила его поздние эксперименты с 3D-проекцией и монтажными техниками, которые он называл «этернализм».





Фото: кадр видео