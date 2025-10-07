В Астрахани прошли юбилейные Бирюковские чтения

Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской стала площадкой для проведения XV Бирюковских чтений.



Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.





Учредителями выступили Астраханское региональное отделение «Астраханское казачье войско» Общероссийской общественной организации «Союз казаков», сама библиотека и региональное отделение «Союз композиторов России». На протяжении пятнадцати лет Бирюковские чтения являются важной платформой для научного диалога по вопросам истории и культуры астраханского казачества и краеведения.





В дискуссиях активное участие приняли присутствующие представители казачества и студенты Астраханского государственного университета им. Н. В. Татищева.





По традиции каждый участник конференции получил сборник докладов, что позволит подробнее изучить как прозвучавшие выступления, так и материалы авторов, которые не смогли присутствовать лично. Со сборником «XV Бирюковских чтений» в ближайшее время смогут ознакомиться все интересующиеся историей региона: он поступит в библиотеки города и области, а также будет размещен на сайте Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в разделе «Астраханское казачество».





Отдельное внимание в ходе мероприятия выступающие уделили книжно-иллюстративной выставке «Казачество: прошлое и настоящее». На ней были представлены издания из фондов библиотеки, включая ежегодные выпуски Бирюковских чтений, современные книги по истории казачества, а также литература, которую исследователи использовали при подготовке своих работ.





Фото предоставлено организатором