16 творческих проектов получили гранты Минкультуры в рамках конкурса

Минкультуры России объявило итоги конкурса на предоставление грантов для творческих проектов в области народного искусства на 2026 год.



Согласно информации, размещенной на сайте министерства, из 69 регионов страны поддержку получили 16 проектов.





«Объявлены победители программы грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства в 2026 году. По итогам конкурсного отбора для реализации в 2026 году было поддержано 16 проектов. Они посвящены разнообразной тематике и нацелены на самую широкую аудиторию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.





Конкурсный прием заявок осуществлялся с 23 апреля по 7 июня 2025 года. Всего было зарегистрировано 197 проектов, при этом наибольшую активность проявили организации из Белгородской и Московской областей.





Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что все одобренные инициативы займут важное место в культурной жизни регионов.



«Каждый из отобранных проектов обладает значительной художественной ценностью и, несомненно, станет ярким культурным событием для жителей регионов», — подчеркнула министр.





Среди победивших проектов — концерты, фестивали и музыкально-театральные постановки, связанные с народными традициями.





Фото: пресс-служба Минкультуры России