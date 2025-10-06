Скончалась британская писательница Джилли Купер

В возрасте 88 лет скончалась знаменитая британская писательница Джилли Купер, автор нашумевших романов «Всадники», «Соперники» и «Белла».





Как подтвердил литературный агент, причиной смерти писательницы, скончавшейся в воскресенье утром, стали последствия падения.





«Она определяла культуру, литературу и стиль общения с момента первой публикации более 50 лет назад. Ее книги, которые можно отнести к жанру „романтического бестселлера“, прошли проверку временем благодаря остроте и глубине, с которой Джилли писала о всех сторонах жизни — о классе, сексе, браке, соперничестве, горе и фертильности», — сказала агент писательницы.





Купер наиболее известна своей сагой «Рутширские хроники», в которой она с юмором и остротой описывала скандалы высшего общества в вымышленном графстве Рутшир. Вторая книга цикла, «Соперники», была недавно экранизирована для Disney+.





Карьера Джилли Купер началась в журналистике в 1956 году. Ее первый роман «Эмили» вышел в 1975 году, а настоящий прорыв случился в 1985 году с публикацией «Наездников» — первой книги «Рутширских хроник». Как отметил ее издатель Билл Скотт-Керр, «эта книга навсегда изменила курс популярной литературы», вдохновив целое поколение писательниц.





Прощание с Джилли Купер пройдет в узком кругу, однако в ближайшие месяцы в Саутваркском соборе планируется провести публичную мемориальную церемонию.





Фото: кадр видео