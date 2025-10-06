В Софии открылась выставка Бахрушинского музея о Головине

В Софии открывается выставка Бахрушинского театрального музея «Волшебник Императорских театров Александр Головин».



Проект, который продлится в Русском доме с 3 по 30 октября 2025 года, приурочен к 50-летию центра.





«Имя Александра Головина занимает особое место в истории русской сценографии. В его творчестве сцена стала точкой пересечения театра и живописи», — отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова.





Экспозиция включает более 140 цифровых копий театральных эскизов к знаковым постановкам: «Кармен», «Лебединое озеро», «Борис Годунов» для «Русских сезонов» Дягилева. Особое внимание уделено работе с Всеволодом Мейерхольдом над «Грозой» и «Орфеем и Эвридикой», а также легендарному «Маскараду», для которого Головин создал около 4 тысяч эскизов.





«Этот проект продолжает серию экспозиций, вызвавших огромный интерес болгарской публики», — подчеркнул директор Российского культурно-информационного центра Тимур Дудаев.





Выставка, ранее побывавшая в Брюсселе, Люксембурге, Париже и Авиньоне, раскрывает роль Головина как реформатора русской сценографии, заложившего основы профессии театрального художника.









Фото предоставлено организатором