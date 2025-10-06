В Сочи пройдет X Международный конкурс «Молодой балет мира»

X Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» пройдет в Сочи с 6 по 12 октября.



Юбилейный смотр посвящен памяти его основателя — выдающегося хореографа Юрия Григоровича, ушедшего из жизни в мае 2025 года.





«Юбилейный конкурс посвящен памяти его создателя и бессменного художественного руководителя Юрия Николаевича Григоровича. Имя выдающегося балетмейстера и педагога навсегда вписано в историю мировой и отечественной хореографии как символ высочайшего профессионализма, самоотверженности и бесконечной преданности своему делу», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.





В конкурсе примут участие 70 молодых артистов из России, Белоруссии, Бразилии, Южной Кореи, Японии и других стран. Жюри под председательством народной артистки России Марины Леоновой включает видных деятелей мирового балета. Конкурсная программа состоит из трех туров и включает классический, народно-характерный и современный танец. Открытие украсит балет «Спартак» в хореографии Григоровича в исполнении звезд Большого театра.





