В Нью-Дели пройдет Фестиваль российского кино

06.10.2025

В Индии в декабре пройдет Фестиваль российского кино.

Об этом гендиректор Роскино Эльза Антонова рассказала на открытии второго Фестиваля индийского кино в Москве.

Руководитель подчеркнула, что между двумя странами сложилась «прекрасная традиция проводить такие фестивали по обмену».

«Уже в декабре мы организуем российский кинофестиваль в Индии», — заявила Антонова.

Предыдущий смотр российского кино прошел в Индии с 12 по 15 декабря 2024 года и был представлен зрителям в Мумбаи и Нью-Дели.


Фото: Pixabay