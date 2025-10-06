В Нью-Дели пройдет Фестиваль российского кино

В Индии в декабре пройдет Фестиваль российского кино.





Об этом гендиректор Роскино Эльза Антонова рассказала на открытии второго Фестиваля индийского кино в Москве.





Руководитель подчеркнула, что между двумя странами сложилась «прекрасная традиция проводить такие фестивали по обмену».



«Уже в декабре мы организуем российский кинофестиваль в Индии», — заявила Антонова.





Предыдущий смотр российского кино прошел в Индии с 12 по 15 декабря 2024 года и был представлен зрителям в Мумбаи и Нью-Дели.









Фото: Pixabay