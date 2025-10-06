В Большом театре пройдет вечер в честь 130-летия Есенина

На Новой сцене Большого театра России 6 октября пройдет вечер, посвященный 130-летию Сергея Есенина.



В рамках мероприятия будет представлена музыкально-литературная композиция «Я помню, любимая, помню...».





Как сообщили в пресс-службе театра, в программу войдут «песни и романы на стихи поэта в исполнении ведущих солистов оперной труппы, приглашенных солистов и оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова, а также стихи Есенина и воспоминания современников о нем».





Автором постановки выступил народный артист СССР Борис Акимов.





«Борис Акимов — всеобщий театральный любимец, он славится беспримерным дружелюбием и никогда не теряет своей увлеченности театром, балетом, музыкой, окружающими людьми», — говорится в анонсе.





Премьера этой композиции состоялась в Большом в 1995 году.





Сам Акимов признался, что для него этот вечер «важный и ответственный». В программе прозвучат такие произведения Есенина, как «Отговорила роща золотая...», «Дорогая, сядем рядом...», «Черемуха» и другие. Стихи и воспоминания прочтет артист Владимир Завикторин.





Фото: Газета "Культура"