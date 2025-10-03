События фестиваля Олега Лундстрема посетили более 6,5 тысячи человек

С 17 по 29 сентября в Чите и районах Забайкальского края состоялся IV Фестиваль Олега Лундстрема, зрителями которого стали более 6,5 тысячи человек.



География мероприятий охватила свыше десяти площадок, включая как главные залы Читы, так и малые города и села региона: Петровск-Забайкальский, Улёты, Карымское, Кука, Молоковка, Акша, Кыра и другие.





В фестивале приняли участие звезды классической и джазовой музыки: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, народная артистка России Хибла Герзмава, джазовая певица Мариам Мерабова, виолончелист Владимир Нор, пианист Александр Романовский, скрипач Петр Лундстрем, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и народный артист России Борис Фрумкин, Московский государственный академический камерный хор и дирижер Тимофей Гольберг, Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.





Вниманию публики были предложены произведения Моцарта, Чайковского, Вивальди, Бетховена, Сен-Санса и других классиков. Ключевым событием стала мировая премьера оркестровой сюиты композитора-аранжировщика Сергея Казюлина по мотивам оперы-зингшпиля В. А. Моцарта «Волшебная флейта», которую представил Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Также Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова показал спектакль по повести В. Распутина «Живи и помни».





Церемония закрытия на сцене Забайкальской краевой филармонии ознаменовалась выступлением Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина и джазовой певицы Мариам Мерабовой. В преддверии 110-летия со дня рождения Олега Лундстрема в 2026 году оркестр запланировал масштабную программу, гастроли и новые музыкальные премьеры.





Фото: пресс-служба Минкультуры России