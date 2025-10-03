В Музее Победы пройдут мероприятия в честь Дня космических войск

4 октября Музей Победы представит специальную программу, посвященную Дню космических войск.



Для посетителей подготовили тематическую выставку и праздничный концерт, рассказали «Культуре» в пресс-службе учреждения.





«В этот день гости смогут познакомиться с выставкой „80 лет под знаком Победы“. Проект знакомит с достижениями нашей страны в течение десятилетий, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. Отдельный раздел экспозиции посвящен космосу. Так, например, здесь можно увидеть форму ученого Сергея Королёва, тренировочный скафандр космонавта, чертежи и модели космических летательных аппаратов, образцы космического питания и не только», — говорится в сообщении.





Экспозицию дополняют снимки Земли из космоса, портреты астронавтов на станции «Мир», а также оцифрованные фотографии и документы. Материалы для выставки предоставили Музей современной истории России, столичный Музей космонавтики, Музей микроэлектроники АО «Ангстрем» и другие учреждения.





Культурная программа продолжится в Зале Полководцев в 13:10 концертом вокального ансамбля «Славяночка» из подмосковного поселка Быково. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Юные артисты исполнят для гостей музея разнообразные произведения — от стилизованных народных и патриотических песен до мировых хитов. В их числе — композиции «Я Россией тебя зову», «Песня сапожника», «Моя столица», «Плечо к плечу».





Фото: пресс-служба Музея Победы