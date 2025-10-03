В Русском доме в Бейруте открылась выставка «Мир без границ», посвященная 100-летию народной дипломатии.
Посетители увидят картины российских и ливанских художников и детские рисунки, также в рамках события запланирован арт-симпозиум.
Организацию выставки осуществила Ассоциация русскоговорящих женщин в Ливане «Родина» вместе с Art for Life by Sarah Sergienko при поддержке Русского дома.
Мероприятие, которое прошло 3 октября, включало выставку работ художников, экспозицию «Дружба глазами детей» и арт-симпозиум на тему живописи.
Ранее в Бейруте была представлена фотовыставка, посвященная Донбассу и Новороссии. Ее открытие было приурочено к очередной годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
Фото: Pixabay