В Русском доме в Бейруте открылась выставка «Мир без границ», посвященная 100-летию народной дипломатии.





Посетители увидят картины российских и ливанских художников и детские рисунки, также в рамках события запланирован арт-симпозиум.





Организацию выставки осуществила Ассоциация русскоговорящих женщин в Ливане «Родина» вместе с Art for Life by Sarah Sergienko при поддержке Русского дома.



Мероприятие, которое прошло 3 октября, включало выставку работ художников, экспозицию «Дружба глазами детей» и арт-симпозиум на тему живописи.





Ранее в Бейруте была представлена фотовыставка, посвященная Донбассу и Новороссии. Ее открытие было приурочено к очередной годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.





Фото: Pixabay







