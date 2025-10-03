В Адыгейске пройдет V Межрегиональный кинофестиваль «Адыгея, я люблю тебя!»

В Адыгейске 4 октября откроется V Межрегиональный кинофестиваль «Адыгея, я люблю тебя!».





Откроет фестиваль фильм «Гора влюбленных» режиссера Салавата Юзеева из Татарстана.





В Адыгейске 6 октября состоятся мастер-классы и творческая встреча участников и гостей фестиваля. В этот же день запланирован круглый стол, посвященный развитию кинематографа в Тахтамукайском, Теучежском районах и городе Адыгейске. В рамках встречи зрители увидят картины в программе «Дни татарского кино».





7 октября 2025 года программа включает круглый стол по развитию национального кинематографа Республики Адыгея и пресс-конференцию для региональных СМИ. Завершится фестиваль торжественной церемонией закрытия и показами фильмов-призеров.





Фото: Pixabay



