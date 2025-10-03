25 фильмов посмотрели гости кинофестиваля «Золотой Феникс»

В Смоленске прошла церемония закрытия XVIII Международного кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который проводился Гильдией режиссеров Союза кинематографистов России.





За пять дней зрители смогли увидеть 25 картин, представленных в конкурсной программе: 14 полнометражных и 11 короткометражных игровых фильмов.



Главный приз, Гран-при, завоевала картина «Жар-птица» режиссера Романа Михайлова. Фильм Владимира Грамматикова «Смотри на меня!» удостоен двух наград: Приза имени Анатолия Папанова и Приза имени Михаила Глинки за музыку, который получил композитор Владимир Давыденко. Впервые в истории фестиваля одним из «Фениксов» был отмечен спектакль. Военная драма «Не покидай меня» в постановке Всеволода Шиловского получила Приз имени писателя-фронтовика Бориса Васильева.





Все призы кинофестиваля выполнены в виде птицы Феникс — символа города Смоленска.





Фото: Союз кинематографистов России