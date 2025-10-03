В России за последний месяц создали 1,2 тысячи литклубов

За последний месяц в России было создано 1,2 тысячи литературных клубов, сообщает телеграм-канал Национального центра «Россия».





Обсуждение итогов состоялось в рамках пленарной сессии «О возрождении чтецких программ и создании литературных клубов», включенной в программу Всероссийского форума классных руководителей.





Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда «Русский мир» Елена Ямпольская напомнила, что федеральный проект «Чтецкие программы» реализуется по поручению главы государства. Идея возрождения чтецких программ, как уточнила глава совета, была высказана на заседании президентского Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.





Елена Ямпольская отметила, что в ходе обсуждения инициативы стало понятно, что не стоит ограничиваться только чтецкими программами.





Процесс создания клуба начинается с официальной аккредитации куратора, который формирует группу участников. После этого они получают доступ к специальной электронной базе, содержащей все необходимые материалы.





Как сообщил глава общества «Знание» Максим Древаль, до конца года планировалось создать тысячу клубов, но уже сейчас показатель превышен.





Фото: Pixabay