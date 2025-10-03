В Музее Победы показали документальный фильм о художниках-фронтовиках

В Музее Победы 2 октября состоялась премьера документальной ленты «Судьба одна на всех».



Фильм создан на основе одноименной выставки, которую Музей Победы и Самарский областной художественный музей организовали в Самаре в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества.





В церемонии приняли участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, директор Самарского художественного музея Алла Шахматова, автор картины Светлана Жданова и другие гости.





«Нам нужно было не просто показать выставку, нужно было, как нам показалось, передать личное ощущение человека, который на эту выставку приходит, который проживает впечатления от художественных произведений, от судеб художников, которые звучат в письмах, представленных артефактах — там есть и личные вещи известных людей. И самое главное — нам хотелось, чтобы к этому пониманию судьбы художника, судьбы человека на войне и судьбы его семьи добавилось ощущение того человека, который пришел в этот зал и смотрит на это глазами человека из сегодняшней жизни, из тех реалий, которые проживаем мы сами», — рассказала о замысле проекта автор фильма, член Союза журналистов России Светлана Жданова.





Картина была подготовлена ГТРК «Самара» при содействии ВГТРК.





Выставочный проект «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» стал масштабным событием, объединившим произведения искусства, личные вещи героев и посвященным творчеству художников, прошедших войну и сохранивших ее образ для будущих поколений.





Фото: пресс-служба Музея Победы