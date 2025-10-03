В Туле открылась выставка «Смыслы и промыслы»

В Туле начала работу масштабная выставка «Смыслы и промыслы», организованная «Росизо».



Экспозиция, посвященная декоративно-прикладному и народному искусству, разместилась в Тульском музейном объединении.





На вернисаже присутствовали заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин, первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина и другие гости.





Первую экскурсию для гостей провела заместитель начальника отдела «Росизо», куратор выставки Виктория Зубравская.





Экспозиция демонстрирует более 260 предметов с обширной географией: от традиционной таймырской шапки-капора и чукотской обуви до расписного лукошка мастерицы из Великого Устюга. Выставка занимает три зала, а ее дизайн с использованием стен, манекенов, витрин и перегородок создает эффект полного погружения.





Ознакомиться с проектом можно с 3 октября по 30 ноября 2025 года.





Фото предоставлено организатором












