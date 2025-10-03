Мультсериал «Чебурашка» выйдет 25 октября

Мультсериал «Чебурашка» появится в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko 25 октября, в один день с премьерой на телеканале «Солнце».



Как сообщили «Культуре» в пресс-службе проекта, в картине будут использованы песни композитора Владимира Шаинского, но в обновленных аранжировках.





«Премьера мультсериала состоится 25 октября на семейном телеканале „Солнце“ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. В новом мультсериале „Чебурашка“ от киностудии „Союзмультфильм“ в современных аранжировках прозвучат знаменитые песни из классической трилогии мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене», — уточняется в сообщении.





Согласно сюжету, герои новой версии, основанные на классической вселенной Романа Качанова, проживают в небольшом городе, который представляет собой собирательный образ русских городов с современной инфраструктурой.





«Благодаря новому мультсериалу теперь и самые маленькие зрители могут познакомиться с миром легендарного ушастого героя и его друзей. Этот проект — наследник вселенной классических кукольных мультфильмов Романа Качанова с невероятно уютной атмосферой, куда хочется возвращаться снова и снова», — приводятся слова председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.





Кроме того, в этот же день в сервисе «Звук» станет доступен сборник аудиосказок «Чебурашкины переживашки». А 1 января 2026 года зрителей ждет премьера полнометражного фильма «Чебурашка 2».







