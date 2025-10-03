Музей Победы готовит выставку о сотрудничестве России и КНДР

В Музее Победы 13 октября состоится открытие выставки «Плечом к плечу».





Проект расскажет о совместном пути России и КНДР с 1945 года до наших дней. Экспозиция организована по поручению Министерства культуры РФ.





Как подчеркнули в Музее Победы, «выставка является напоминанием о совместно пройденном пути и подтверждением того, что наши страны привержены дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем направлениям».





Гости увидят около 150 подлинных экспонатов и более 100 оцифрованных документов из фондов Музея Победы и восьми других российских музеев и архивов. Среди них — награды, документы, дипломатические дары, военная форма и оружие, а также фотографии и кинохроника. Выставка проведет посетителей через ключевые события: от освобождения Кореи советскими войсками до подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.





Отдельные разделы освещают помощь Советского Союза КНДР в войне 1950–1953 годов и «идеологическое братство» с развитием сотрудничества в науке, культуре и экономике в 1960–1990-е годы.





Ключевой раздел «Священная миссия» посвящен отношениям с 2000 года, где особое внимание уделено участию корейских военнослужащих в специальной военной операции. Эти события запечатлены на картинах корейских художников, таких как «За освобождение Курской области». Также будет представлена копия композиции «Боевое братство России и КНДР» — подарка Ким Чен Ыну.





Выставка будет открыта для посетителей до 31 января 2026 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы