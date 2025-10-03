Московский аукционный дом проведет торги совокупной стоимостью 800 млн рублей

03.10.2025

Московский аукционный дом проведет торги совокупной стоимостью 800 млн рублей
Московский аукционный дом анонсировал проведение крупных осенних торгов.

Аукцион запланирован на 12 октября. В рамках мероприятия будет выставлено более 170 лотов, совокупная стоимость которых оценивается в 800 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, «Московский аукционный дом — крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie’s и Sotheby’s, — объявил о старте больших осенних торгов, которые состоятся 12 октября. На торгах участникам представят более 170 лотов общей стоимостью 800 млн рублей».

Главным лотом признана картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и Сатир», созданная под влиянием новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Начальная цена картины — 1 млн долларов, что может побить текущий рекорд для живописи Брюллова, установленный на отметке 750 тыс. долларов за этюд к полотну «Возвращение Папы Пия IX в Рим в 1850 году».

Значительный интерес у специалистов вызывает и работа Ильи Репина «Христос в терновом венце» 1913 года. Ее уникальность в том, что это единственная сохранившаяся фреска кисти мастера. Лот оценен в 35 млн рублей. Среди других примечательных лотов — портрет «Купальщица» кисти Тимофея Неффа (8 млн рублей), на котором изображена жена императора Александра II Екатерина Долгорукова. В 1930-х годах полотно было передано наследниками княгини в коллекцию балерины Агриппины Вагановой. 

Также на торгах будут представлены два пейзажа Ивана Шишкина из собрания его друга, немецкого книгоиздателя Адольфа Маркса, с авторскими пометками художника на обороте, и графическая работа «Хвойный лес», выполненная графитным карандашом. Стартовая цена каждого из этих лотов — 5 млн рублей.

Фото: Pixabay