Московский аукционный дом проведет торги совокупной стоимостью 800 млн рублей

Московский аукционный дом анонсировал проведение крупных осенних торгов.





Аукцион запланирован на 12 октября. В рамках мероприятия будет выставлено более 170 лотов, совокупная стоимость которых оценивается в 800 миллионов рублей.





Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, «Московский аукционный дом — крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie’s и Sotheby’s, — объявил о старте больших осенних торгов, которые состоятся 12 октября. На торгах участникам представят более 170 лотов общей стоимостью 800 млн рублей».





Главным лотом признана картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и Сатир», созданная под влиянием новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Начальная цена картины — 1 млн долларов, что может побить текущий рекорд для живописи Брюллова, установленный на отметке 750 тыс. долларов за этюд к полотну «Возвращение Папы Пия IX в Рим в 1850 году».





Значительный интерес у специалистов вызывает и работа Ильи Репина «Христос в терновом венце» 1913 года. Ее уникальность в том, что это единственная сохранившаяся фреска кисти мастера. Лот оценен в 35 млн рублей. Среди других примечательных лотов — портрет «Купальщица» кисти Тимофея Неффа (8 млн рублей), на котором изображена жена императора Александра II Екатерина Долгорукова. В 1930-х годах полотно было передано наследниками княгини в коллекцию балерины Агриппины Вагановой.





Также на торгах будут представлены два пейзажа Ивана Шишкина из собрания его друга, немецкого книгоиздателя Адольфа Маркса, с авторскими пометками художника на обороте, и графическая работа «Хвойный лес», выполненная графитным карандашом. Стартовая цена каждого из этих лотов — 5 млн рублей.





Фото: Pixabay