Объявлены имена лауреатов премии лучшим педагогам ДШИ, училищ и вузов

03.10.2025
Стали известны имена лауреатов премии лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов.
Об этом сообщила в пятницу министр культуры России Ольга Любимова.
Традиционно премия вручается лучшим наставникам, внесшим весомый вклад в развитие российского творческого образования: 100 премий по 500 тысяч рублей получат учителя ДШИ, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов — по 1 млн рублей.
Отбор кандидатов проходил по нескольким критериям, включая результаты обучения учеников, наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.
Ознакомиться со списком победителей можно на сайте Минкультуры России.
«Сердечно благодарю преподавателей за их самоотверженный труд и желаю новых профессиональных успехов!» — говорится в сообщении министра.
Фото: пресс-служба Минкультуры России