03.10.2025

Объявлены имена лауреатов премии лучшим педагогам ДШИ, училищ и вузов
Стали известны имена лауреатов премии лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов.

Об этом сообщила в пятницу министр культуры России Ольга Любимова.

Традиционно премия вручается лучшим наставникам, внесшим весомый вклад в развитие российского творческого образования: 100 премий по 500 тысяч рублей получат учителя ДШИ, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов — по 1 млн рублей.

Отбор кандидатов проходил по нескольким критериям, включая результаты обучения учеников, наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Ознакомиться со списком победителей можно на сайте Минкультуры России.

«Сердечно благодарю преподавателей за их самоотверженный труд и желаю новых профессиональных успехов!» — говорится в сообщении министра.
Фото: пресс-служба Минкультуры России