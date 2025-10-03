В ГИМ приступили к реставрации картин Генриха Семирадского

В Государственном историческом музее (ГИМ) началась реставрация двух монументальных полотен Генриха Семирадского — «Похороны руса в Булгаре» и «Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом».



Картины, созданные по заказу основателя музея графа Алексея Уварова в 1880-х годах, находятся в экспозиции около 140 лет и реставрировались лишь раз, в 1930-х годах.





Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что реставрацию решили провести в зале, не закрывая музей для посетителей.



«Все пришедшие в ГИМ получат уникальную возможность: реставрация — одна из самых таинственных и прекрасных работ, которые проводятся в музее», — сказал он.





Как пояснила заведующая Мастерской реставрации Ирина Крылова, предыдущая реставрация привела к добавлению воска в лак, что вызвало сильное загрязнение.



«Сегодня перед нами стоит задача удалить поверхностные пылевые загрязнения и немного утончить этот восковой слой, чтобы проявились яркие, насыщенные краски», — сказала она.





Работа над каждой из картин займет около двух месяцев и проводится при поддержке «Клуба друзей Исторического музея».





Фото: Михаил Климентьев/ТАСС