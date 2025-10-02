В Индии открылась выставка о Льве Толстом и Махатме Ганди

Выставка, рассказывающая о духовной и интеллектуальной связи Льва Толстого и Махатмы Ганди, открылась в Индии.



Запуск проекта приурочен ко дню рождения Ганди, 2 октября, информирует телеграм-канал представительства Россотрудничества в Нью-Дели. Мероприятие прошло с участием посла России Дениса Алипова.





В Индии 2 октября традиционно проводится мемориальная церемония на Радж Гхате — месте, где был кремирован лидер национально-освободительного движения. Экспозиция размещена на территории мемориала.



В числе экспонатов — редкие архивные документы и фотографии.







