02.10.2025

В Индии открылась выставка о Льве Толстом и Махатме Ганди
Выставка, рассказывающая о духовной и интеллектуальной связи Льва Толстого и Махатмы Ганди, открылась в Индии.

Запуск проекта приурочен ко дню рождения Ганди, 2 октября, информирует телеграм-канал представительства Россотрудничества в Нью-Дели. Мероприятие прошло с участием посла России Дениса Алипова.

В Индии 2 октября традиционно проводится мемориальная церемония на Радж Гхате — месте, где был кремирован лидер национально-освободительного движения. Экспозиция размещена на территории мемориала.

В числе экспонатов — редкие архивные документы и фотографии. 