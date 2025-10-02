18 ДШИ и 13 музеев оснащены по программе «Культура» в Кировской области

В Кировской области за время реализации нацпроекта «Культура» оснастили 18 детских школ искусств и 13 музеев.



Итоги проекта обсудили на встрече министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Кировской области Александр Соколов.



На встрече также обсудили вопросы празднования 200-летия Салтыкова-Щедрина.



«Для жителей и гостей Кировской области пройдут научные конференции, выставки, посвященные жизни и творчеству писателя, а также будут организованы показы спектаклей, публичные чтения произведений автора и многое другое», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



На встрече также обсуждалась необходимость реставрации Кировского областного ордена Трудового Красного Знамени драматического театра имени С.М. Кирова и реализация программы «Пушкинская карта». Ее держателями в регионе стали 77 тысяч молодых людей.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova