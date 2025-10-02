В Минске пройдет кинофестиваль «Евразия.DOC»

IX Фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» пройдет в Минске 2 и 3 октября.





В столице Беларуси покажут 20 документальных фильмов, также запланированы круглые столы и встречи с кинематографистами. Всего в конкурсной программе 35 картин. Жюри возглавляет декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.





«Евразия.DOC» — это действительно евразийский фестиваль. Это фестиваль всего постсоветского пространства и наших ближайших соседей и партнеров. В этом году и в жюри, и как участники присутствуют коллеги из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Китая», — рассказал директор фестиваля Валерий Шеховцов. Он отметил, что в 2022 году фестиваль охватил аудиторию в 50 млн зрителей.





Говоря о программе, Виталий Третьяков отметил высокое качество фильмов, но указал на нехватку «художественного документального кино».



«Того, что делает документальное кино не длинным телерепортажем, — этого нет практически», — пояснил он. Также, по его словам, короткому метру не хватает серьезной конфликтности.





Фото: Pixabay





