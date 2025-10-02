Фестиваль «Москва встречает друзей» стартовал в столице

В столице стартовал международный фестиваль «Москва встречает друзей».





Фестиваль проводится уже в двадцать второй раз. Это главный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Его инициатива была впервые реализована в 2004 году и с тех пор превратилась в ежегодное событие. На протяжении более двух десятилетий фестиваль объединяет на лучших концертных площадках столицы тысячи одаренных детей со всего мира.





В нынешнем сезоне мероприятие проходит под девизом «Судьбы мгновенье...». По словам организаторов, юбилей Победы, который отмечали в 2025 году, получит свое отражение в программе. В афишу включены девять живых концертов на крупных площадках Москвы и две выставки художественных работ. Их дополнят пять онлайн-концертов и пять виртуальных выставок. Для юных талантов также проведут онлайн-мастер-классы. По традиции лучшие молодые музыканты получат в дар новые музыкальные инструменты и будут награждены именными стипендиями. Особенностью фестиваля станет приглашение на все концерты детей участников СВО, а также детей из Курской и Белгородской областей, ДНР и ЛНР. Еще одной важной частью программы будет вручение премии «Милосердие» за служение идеалам гуманизма.





В адрес гостей, участников и организаторов поступило поздравление от президента РФ Владимира Путина. Он охарактеризовал фестиваль как одно из важных событий календаря культурной жизни страны. Российский лидер выразил уверенность в том, что фестиваль продолжает давние российские традиции благотворительности и просветительства.





Фото: департамент культуры Москвы