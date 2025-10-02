Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

02.10.2025
Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.
Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года в Хабаровском крае. Карьеру начал в «Комсомольской правде» в 1981 году, где прошел путь от собственного корреспондента на Дальнем Востоке до заведующего отделом.
В 1992–1993 годах Куприянов был заместителем главного редактора «Российской газеты», а пост главного редактора «Вечерней Москвы» занимал с 2011 года. В 2014 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
«В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты „Вечерняя Москва“ Александр Куприянов. <...> Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении на сайте газеты.
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"