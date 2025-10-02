Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

02.10.2025

Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года в Хабаровском крае. Карьеру начал в «Комсомольской правде» в 1981 году, где прошел путь от собственного корреспондента на Дальнем Востоке до заведующего отделом.

В 1992–1993 годах Куприянов был заместителем главного редактора «Российской газеты», а пост главного редактора «Вечерней Москвы» занимал с 2011 года. В 2014 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

«В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты „Вечерняя Москва“ Александр Куприянов. <...> Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении на сайте газеты.

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"