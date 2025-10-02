Проект «Победа. Реквием и ода» откроется в Петербурге

В новой программе «Победа. Реквием и ода» дирижер Фабио Мастранджело представит произведения классиков отечественной музыки.



Вечер пройдет в Академической капелле Санкт-Петербурга с участием оркестра «Северная симфония», хора Музыкального театра имени Федора Шаляпина, солистов-вокалистов и драматических актеров.





«Кроме хорошо известных сочинений, прозвучат произведения, ушедшие со временем в тень, но не утратившие своего значения как художественное явление времени. Это и Вторая симфония с колоколом Арама Хачатуряна, и „Русская увертюра“ Виссариона Шебалина, и замечательная музыка Дмитрия Шостаковича к фильмам военных лет и, как особая редкость, его музыка к спектаклям „Отчизна“ 1942 года и „Русская река“ 1944 года, поставленным в Москве», — рассказали в пресс-службе.





В афише концерта также заявлены сочинения военных лет Сергея Прокофьева, Николая Мясковского, Никиты Богословского и Мечислава Вайнберга.





Проект «Победа. Реквием и ода» является продолжением фестиваля «Память поколений. К 80-летию Победы», стартовавшего в мае в БДТ имени Георгия Товстоногова. Тогда была показана литературно-музыкальная программа «В семь часов вечера после войны» с участием ведущих артистов театра и оркестра «Северная симфония». В нее вошли воспоминания тех, кто не только встретил день Победы — 9 мая 1945 года, но и оставил документальные свидетельства о том великом дне.





Фото: Pixabay