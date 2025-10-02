Драма «Почтарь» взяла три награды на фестивале в Египте

Три награды привезла из Египта военная драма Андрея Разенкова «Почтарь».



Картина стала триумфатором Международного молодежного кинофестиваля в Хургаде, завоевав победу в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура». Участие фильма в фестивале, проходившем с 25 по 29 сентября, было организовано при поддержке «Роскино».





В центре сюжета — пронзительная история о человеке, стремящемся в военное время защитить односельчан от тяжелых новостей. Лента поднимает вечные темы добра и зла, демонстрируя глубокую связь с традициями русской литературы, и при этом оказывается понятной зрителям по всему миру.





«Это штучное кино, глубокая и очень внимательная к деталям работа. Я благодарна международному жюри, что они разглядели и по достоинству оценили эту незаживаемую историю», — прокомментировала успех картины ее генеральный продюсер Елена Яцура.









Фото: кадр из фильма "Почтарь"