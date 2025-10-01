Машков представил планы «Современника» на новый сезон

01.10.2025

Художественный руководитель «Современника» Владимир Машков на традиционном сборе труппы 1 октября, приуроченном ко дню рождения Олега Ефремова, анонсировал планы на 70-й, юбилейный сезон.

Театр готовит премьеры по пьесам Александра Островского, Михаила Рощина и ряда других известных драматургов.

Первой крупной премьерой на Основной сцене станет спектакль Сергея Газарова «Женитьба Бальзаминова».

«Осенью, 28 и 29 ноября, на Основной сцене зрителей ждет долгожданная премьера постановки Сергея Газарова. Это спектакль „Женитьба Бальзаминова“ по одноименной пьесе Александра Островского. Яркая и масштабная работа со звездным составом. Кстати, в роли Красавиной на сцену выйдет Марина Неёлова», — рассказал Машков.

Главную роль в постановке исполнит Дмитрий Смолев.

На Другой сцене в конце декабря представят постановку «Спешите делать добро» по пьесе Михаила Рощина. 

В числе авторов, чьи произведения ждут зрителей в этом сезоне, — Шукшин, Чехов, Гоголь, Булгаков, Вампилов и другие. Завершится юбилейный год большим праздничным вечером. 

