РЦИС и Роспатент зарегистрировали первую в России цифровую сделку с патентом

Фото предоставлено РЦИС

Первая полностью цифровая сделка по «портфелю прав» была заключена на контент-маркете IPEX (интегрирован с сетью РЦИС.РФ) в сфере архитектуры и включала как охраняемые авторскими правами объекты — архитектурный проект и инженерные чертежи здания, — так и патент на конструкцию кровли.Юрий Зубов отметил, что в технологической сфере сделки, как правило, совершаются именно с комплексным «портфелем прав». Но теперь нет никакого временного лага между регистрацией сделки и переходом патентных прав. «Как только сведения о заключенном договоре записываются в сеть РЦИС.РФ, Роспатент автоматически получает данные о передаче права в своей системе документооборота, после чего эксперты регистрируют договор. В итоге за счет полной интеграции мы скрыли все сложности и разные юридические процедуры работы с авторскими и патентными правами „под капотом“ цифровых систем. Для пользователя сделка выглядит „в один клик“. Это еще одно достижение в цифровизации государственных услуг и развитии клиентоцентричности», — подчеркнул руководитель Роспатента.По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрея Кричевского, событие является важной вехой в развитии российского рынка интеллектуальной собственности. «Важнейшей задачей государственной политики в сфере интеллектуальной собственности является обеспечение простоты и доступности совершения сделок с правами при минимальных финансовых и временных издержках для участников рынка. Платформенные решения, в частности созданная РЦИС в партнерстве с Роспатентом биржа технологических решений IPEX, предоставляют новые возможности как для бизнеса, так и для государства, обеспечивая „бесшовное“ взаимодействие на всех этапах совершения и регистрации сделок с патентами и связанными с ними объектами авторских прав», — подчеркнул он.Сегодня в России работает две платформы для онлайн-сделок, интегрированные с общественно-государственной блокчейн-инфраструктурой управления интеллектуальными правами сетью РЦИС.РФ: www.ipex.ru для заключения лицензионных договоров и www.scaleit.ru для заключения цифровых договоров коммерческой концессии (франчайзинга).Оператором сети РЦИС.РФ является Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности, основной целью которого является совершенствование регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирование развития науки и предпринимательства, развитие экспортного потенциала, создание условий для самореализации граждан и развития талантов.