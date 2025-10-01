РЦИС и Роспатент зарегистрировали первую в России цифровую сделку с патентом

01.10.2025
Завершение интеграции сервисов Федеральной службы по интеллектуальной собственности и сервисов, работающих с общественно-государственной блокчейн-инфраструктурой управления интеллектуальными правами сети РЦИС.РФ, позволило автоматически передавать портфель прав «в один клик». Об этом сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Первая полностью цифровая сделка по «портфелю прав» была заключена на контент-маркете IPEX (интегрирован с сетью РЦИС.РФ) в сфере архитектуры и включала как охраняемые авторскими правами объекты — архитектурный проект и инженерные чертежи здания, — так и патент на конструкцию кровли.
Юрий Зубов отметил, что в технологической сфере сделки, как правило, совершаются именно с комплексным «портфелем прав». Но теперь нет никакого временного лага между регистрацией сделки и переходом патентных прав. «Как только сведения о заключенном договоре записываются в сеть РЦИС.РФ, Роспатент автоматически получает данные о передаче права в своей системе документооборота, после чего эксперты регистрируют договор. В итоге за счет полной интеграции мы скрыли все сложности и разные юридические процедуры работы с авторскими и патентными правами „под капотом“ цифровых систем. Для пользователя сделка выглядит „в один клик“. Это еще одно достижение в цифровизации государственных услуг и развитии клиентоцентричности», — подчеркнул руководитель Роспатента.
По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрея Кричевского, событие является важной вехой в развитии российского рынка интеллектуальной собственности. «Важнейшей задачей государственной политики в сфере интеллектуальной собственности является обеспечение простоты и доступности совершения сделок с правами при минимальных финансовых и временных издержках для участников рынка. Платформенные решения, в частности созданная РЦИС в партнерстве с Роспатентом биржа технологических решений IPEX, предоставляют новые возможности как для бизнеса, так и для государства, обеспечивая „бесшовное“ взаимодействие на всех этапах совершения и регистрации сделок с патентами и связанными с ними объектами авторских прав», — подчеркнул он.
Сегодня в России работает две платформы для онлайн-сделок, интегрированные с общественно-государственной блокчейн-инфраструктурой управления интеллектуальными правами сетью РЦИС.РФ: www.ipex.ru для заключения лицензионных договоров и www.scaleit.ru для заключения цифровых договоров коммерческой концессии (франчайзинга).
Оператором сети РЦИС.РФ является Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности, основной целью которого является совершенствование регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирование развития науки и предпринимательства, развитие экспортного потенциала, создание условий для самореализации граждан и развития талантов.
Фото предоставлено РЦИС