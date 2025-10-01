В Москве пройдет выставка художника буддийской живописи танка

В Москве откроется выставка «Ясный свет Дхармы».





Проект будет представлен в Первой Московской галерее восточной живописи с 10 октября по 9 ноября 2025 года. Выставка познакомит зрителей с творчеством всемирно известного художника буддийской живописи танка Николая Дудко, сообщили организаторы.





В центре экспозиции — уникальное искусство танка, или «живописи на свитке». Эта традиционная форма, создаваемая минеральными, растительными красками и чистым золотом, служит для изображения божеств, Будды и бодхисаттв через сложную систему символов.





Николай Дудко — художник, чье мастерство признано в буддийском мире. Более 30 лет он изучает танка, а его обучение под руководством Преподобного Сангье Еше в резиденции Далай-ламы XIV позволило ему перенять каноническую технику тибетских иконописцев. Его работы находятся в дацанах Бурятии, Монголии и Тибета.





Гости увидят более 20 произведений, написанных в период 2000–2025 годов, в том числе три новые работы, представленные публике впервые.





Фото предоставлено организатором