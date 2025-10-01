В театре «На Покровке» пройдет премьера спектакля по мотивам повести Алексея Толстого

Премьера спектакля Дмитрия Бикбаева «Москва.Сумерки», основанного на повести Алексея Толстого «Упырь», состоится 4 ноября в театре «На Покровке», сообщает ТАСС.





Создатели определяют жанр постановки как готический детектив с любовной историей в центре. В театре подчеркивают, что в постановке реальность переплетается с мистикой.



По сюжету, «над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами».





«Множество нетривиальных произведений как отечественной, так и западной классики находят свое воплощение на театральных подмостках не так часто, как они того достойны. Мы — камерный театр, поэтому можем позволить себе идти по пути творческих открытий, а не концентрироваться только на стопроцентных театральных бестселлерах», — отметил режиссер Дмитрий Бикбаев.



В спектакле заняты Дмитрий Росляков, Варвара Насибулина, Мирослав Душенко, заслуженные артистки России Наталья Гребенкина и Юлия Авшарова и другие актеры.





Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости