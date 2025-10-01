В Большом театре наградили победителей творческого чемпионата ArtMasters

01.10.2025
В Большом театре состоялась церемония награждения победителей конкурса ArtMasters.
Соревнования, проходившие уже в шестой раз, включали двадцать номинаций. Награды получили лучшие специалисты в таких категориях, как «Режиссер монтажа», «Оператор кино и ТВ», «Саунд-дизайнер», «Драматург театра и кино» и других. В номинации «Великие мастера» были отмечены режиссер Андрей Кончаловский и композитор Александр Зацепин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова охарактеризовала ArtMasters как «кузницу специалистов в области креативных индустрий». По словам Голиковой, за годы своего существования конкурс превратился в сообщество для разных поколений.
В текущем сезоне за победу боролись 23 тысячи человек, включая 6 тысяч юниоров.
Фото: газета "Культура"