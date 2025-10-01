В Малабо открылась фотовыставка к 80-летию Победы

В столице Экваториальной Гвинеи, Малабо, открылась фотовыставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Местным жителям и блогерам была представлена экспозиция, рассказывающая о потерях Советского Союза и разрушениях, принесенных нацистами, а также о героизме советских воинов, информирует телеграм-канал «Африканская инициатива».





На выставке гости познакомились с документальными материалами о человеческих потерях СССР и разрушенных городах.



Выставка также рассказывает историю нацистских концлагерей, массовых убийств узников и их содержания в нечеловеческих условиях. Центральное место заняла тема ключевой роли СССР в освобождении узников концлагерей и победе над нацизмом. Другой блок освещает борьбу с неонацизмом.







