События фестиваля Олега Лундстрема посетили более 6,5 тысяч человек

Более 6,5 тысяч человек стали гостями IV Фестиваля Олега Лундстрема в Забайкальском крае.



С 17 сентября в Чите и десяти районах края состоялось более 25 концертов в рамках фестиваля, объединившего джаз, классику и тему любви к Родине. В программу вошли произведения Чайковского, Вивальди, Бетховена, Сен-Санса, а также мировая премьера аранжировки оперы Моцарта «Волшебная флейта» от Сергея Казюлина. Иркутский драмтеатр привез в Читу спектакль «Живи и помни» по Распутину.





Кроме того, была организована международная образовательная программа для молодых музыкантов из России и Монголии под кураторством Творческой мастерской Леонида Лундстрема.





