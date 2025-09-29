В Смоленске стартовал фестиваль «Евразия. Dос»

В Смоленске стартовал IX Международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия. Dос».



Мероприятие продлится в городе до 1 октября, после чего, с 1 по 3 октября, его программа будет представлена в Минске.





«Фестиваль „Евразия. Doc“ тесно сомкнут с реальной жизнью, он, собственно, про жизнь, про нас в ней. Это не исключает лиричности, созерцательности, иногда и некоторой отстраненности в работах участников, при этом, всегда в программе фестиваля присутствует баланс межу личным и общественно значимым, камерным и масштабным, актуальным современным и актуальным историческим. И нельзя не отметить выстроившийся в проекте баланс между документальным телевизионным кино и авторским. „Евразия. Doc“ как живой проект уже сам направляет его создателей, сам продвигает логику своего развития. Самое важное, что наш проект состоялся в своей самобытности и стал частью объективной реальности. Культурной, общественной, творческой», — рассказал директор фестиваля Валерий Шеховцов.





В этом году зрители увидят 35 документальных картин и десять работ молодых кинематографистов, представленных в отдельном конкурсе. В рамках фестиваля также запланированы круглые столы и творческие встречи. Особый внеконкурсный показ будет посвящен фильму «Тайметов. Вестник победы» члена жюри Эльдара Юлдашева. Председателем жюри основного конкурса выступит декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.





Показы молодежной программы состоятся в Смоленском государственном институте искусств, а имена лауреатов этого конкурса будут объявлены на церемонии закрытия в Минске.





