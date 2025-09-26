В Алжире пройдет первый фестиваль российского кино

С 28 сентября по 3 октября 2025 года в алжирской столице Роскино проведет первый «Фестиваль российского кино Алжир 2025», передает пресс-служба Роскино.



Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры России.





«Мы рады впервые представить российский кинофестиваль в Алжире. Россию и Алжир связывают давние экономические и культурные отношения, и мы уверены, что наш фестиваль станет важным шагом в укреплении этого сотрудничества. Российское кино, которое мы привезли, разнообразно по жанрам и темам, отражает вечные человеческие ценности и современные тенденции кинопроизводства. Надеемся, что алжирские зрители по достоинству оценят богатство и эмоциональную силу наших картин», — заявила Антонова.





Зрителям представят пять картин: драму «Вызов», а также ленты «Поехавшая», «Воздух», «На деревню дедушке» и «Великолепная пятерка».





