В Москве завершили реставрацию Ростокинского акведука

В Москве завершили реставрацию федерального памятника — Ростокинского акведука.





Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В конце XVIII века он считался самым большим каменным мостом в России и был ключевым элементом первого столичного водопровода, созданного при Екатерине II, отметил Собянин. Сооружение прослужило городу в системе водоснабжения вплоть до 1960-х годов.





Главной задачей реставраторов было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию.





В 2024–2025 годах акведук был комплексно отреставрирован и стал частью парка «Яуза». Для посетителей воссоздали исторический желоб с имитацией воды, чтобы показать принцип работы старой системы.





По словам Собянина, с 2011 года в Москве отреставрировали уже 2377 памятников архитектуры. Текущие работы ведутся на 500 объектах, 30 из которых уже полностью восстановлены.





Фото: кадр видео