На ремонт объектов культуры в ЛНР и Чечне выделят дополнительные средства

Правительство России выделит дополнительные средства на капремонт ключевых культурных объектов в Чечне и ЛНР. Финансирование запланировано на 2025 год в рамках нацпроекта «Семья».





«Луганская Народная Республика и Чечня получат в 2025 году дополнительное финансирование на проведение капитального ремонта учреждений культуры. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств», — информирует пресс-служба правительства.





В частности, в Грозном деньги пойдут на библиотеку в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».



«На их [мероприятий] реализацию в 2025 году в федеральном бюджете зарезервировано 900 млн рублей». Еще почти 905 миллионов рублей направят на реконструкцию Кировского историко-художественного музея в ЛНР. «На их реализацию в 2025 году в федеральном бюджете зарезервировано почти 905 млн рублей», — добавили в кабмине.



Работы являются частью программы модернизации региональных музеев и библиотек.





Фото: Pixabay