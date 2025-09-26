Музей Победы анонсировал премьеру фильма «Байконур. Точка отсчета»

В Музее Победы состоится премьерный показ документальной ленты «Байконур. Точка отсчета», созданной к 70-летию легендарного космодрома.



Показ приурочен ко Дню отечественных космических войск, который празднуется 4 октября.





Фильм повествует об истории космической гавани, где впервые осуществилась мечта человечества о покорении космоса. Это не просто хроника событий, а рассказ о людях, совершавших невозможное. О тех, кто остался за кадром грандиозных запусков, но без кого не было бы ни первого спутника, ни полета Гагарина, ни всей космической эры, рассказали организаторы показа.





Презентация картины в кинозале «Поклонка» при Музее Победы пройдет с участием съемочной группы во главе с народным артистом РФ Игорем Угольниковым.





«Наш фильм не только про технологии и ракеты, это еще и про людей, про их судьбы, про уважение и память. Здесь, на этой земле, прошлое, настоящее и будущее космоса сплетаются в единое целое», — отметил руководитель проекта Игорь Угольников.





Съемки проходили в Москве, Калуге, на космодроме и в городе Байконур. В фильм вошли интервью с начальником космодрома Байконур Сергеем Мочаловым, экс-гендиректором ЦЭНКИ Александром Фадеевым, космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Кудь-Сверчковым, ветераном Байконура Константином Козловым и другими.





Фото: пресс-служба Музея Победы