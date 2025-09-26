Звезда сериалов Наталия Орейро приедет в Россию в ноябре

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, получившая российское гражданство, посетит Россию в ноябре.





Артистка примет участие в презентации нового фильма Киностудии имени М. Горького «Письмо Деду Морозу». Как сообщила гендиректор киностудии Юлиана Слащева, визит звезды запланирован на конец месяца.





«Все очень ждем звезду латиноамериканского мирового кино Наталию Орейро, которая исполняет одну из главных ролей в картине „Письмо Деду Морозу“. 24–25 ноября Орейро приедет [в Россию], чтобы открыть официальную премьеру этого фильма», — отметила Слащева.





Премьерный показ ленты состоится 27 ноября.



«Уже 27 ноября мы все увидим нашу долгожданную премьеру предновогоднего фильма „Письмо Деду Морозу“ — о том, как заветные детские желания могут неожиданно исполняться у человека во взрослом возрасте и как это влияет на его жизнь», — добавила она.





Фильм рассказывает историю юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты, фантазии и страхи неожиданно становятся реальностью. Это происходит после того, как его сын находит старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их по волшебному адресу. Роль героини Орейро — это воплощенная мечта главного героя в детстве, который хотел жениться на звезде сериала «Дикий ангел».





В проекте, помимо Наталии Орейро, заняты Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и другие актеры. Съемки проходили весной 2024 года в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию. При создании картины было использовано рекордное для российского кино количество современных технологий и спецэффектов.





Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"