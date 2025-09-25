Часть выигрыша на «Интервидении» Дык Фук направит на благотворительность

25.09.2025

Часть выигрыша на «Интервидении» Дык Фук направит на благотворительность
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук, направит часть своего приза на поддержку благотворительных проектов в двух странах — Вьетнаме и России, передает ТАСС.

Своим решением артист поделился с журналистами перед возвращением на родину.

«Как только я победил, первое, о чем подумал, — это благотворительность в двух странах: Вьетнам и Россия. Особенно в России, стране, которая помогла мне и подарила такую славную победу», — отметил Дык Фук.

Фук уточнил, что благотворительные средства пойдут на поддержку детей и развитие образовательных инициатив.

«Я горжусь тем, что могу сделать что-то для вьетнамского народа и вместе с тем поддержать российские проекты. Это важно для меня лично», — подчеркнул победитель.

Фото: кадр видео