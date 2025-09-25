Часть выигрыша на «Интервидении» Дык Фук направит на благотворительность

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук, направит часть своего приза на поддержку благотворительных проектов в двух странах — Вьетнаме и России, передает ТАСС.



Своим решением артист поделился с журналистами перед возвращением на родину.



«Как только я победил, первое, о чем подумал, — это благотворительность в двух странах: Вьетнам и Россия. Особенно в России, стране, которая помогла мне и подарила такую славную победу», — отметил Дык Фук.





Фук уточнил, что благотворительные средства пойдут на поддержку детей и развитие образовательных инициатив.



«Я горжусь тем, что могу сделать что-то для вьетнамского народа и вместе с тем поддержать российские проекты. Это важно для меня лично», — подчеркнул победитель.





